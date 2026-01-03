アストロズは２日（日本時間３日）、西武からポスティング制度を利用し、メジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）と３年契約で正式にサインした。「２０２８年までの３年間の契約を結び、２０２６年と２０２７年に選手側がオプトアウト（契約破棄）権を持つ」と発表。入団会見は現地５日午後１時（同６日午前４時）から本拠地球場「ダイキンパーク」で行われる。当初は８年１億９０００万ドル（約２９８億円）や６年１