「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）駒大は前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が最終１０区に登場。１時間７分３１秒（速報値）で２年連続区間記録を塗り替える快走で、箱根ラストランを飾った。レース後に８区を走った主将の山川拓馬（４年）とともにテレビ中継のインタビューへ。解説を務めた瀬古利彦氏から「エースですから取って当たり前を思うんですけど。できれば往路