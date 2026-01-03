お笑いコンビ、令和ロマンの松井ケムリ（32）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。生まれた日にちで占われた金運で1位となった。占い師のシウマ氏はケムリが生まれた29日生まれの運勢について「最高の上昇気流に乗っています。かなり稼げますよってくらいなので、特に言うことはありません」と占った。シウマ氏は「絶好調の29日生まれの運気をさらに高める幸運物は“最新の美容アイテム”です」