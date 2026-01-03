俳優木村拓哉（53）が3日、テレビ朝日系特番「有働Times新春SP永久保存版」（午前7時放送）に出演。明石家さんまの教えを語った。木村は同番組司会のフリーアナ有働由美子と対談。アイドルとして人気絶頂の平成期を振り返り、有働から「図に乗ることはなかったですか？」と単刀直入に聞かれると、木村は笑いながら「図に乗る？でも単純にうれしいです」と回答。「何か調子に乗らない教えがあるんですか？」との質問には「大先