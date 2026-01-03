株式会社焦点工房は、1月3日（土）から始まった「Amazon スマイル SALE」に参加している。セール対象品は計563点。 TTArtisan、7Artisansなど、取扱中の交換レンズをセール価格で提供している。例えば「TTArtisan AF 40mm F2」は10%OFFの2万7,252円で販売中だ。 セール対象を表明する製品以外にも、同社取扱いの多くの交換レンズが5%OFFになっている。 セール期間 2026年1月3日（土）9時00