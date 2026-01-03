3日明け方、山口県下関市で民家が燃える火事があり焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 火事があったのは下関市上田中町6丁目の住宅です。警察によりますと、午前5時50分ごろ通行人から「炎が見える」と110番通報がありました。火は約1時間後に消し止められましたが、消防によりますと焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかったということです。近所の人によると高齢女性が1人で住んでいたということです。警察と消防