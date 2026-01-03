オーストラリアで2025年12月、「16歳未満のSNSを禁止する」法規制がスタートした。SNSが世界に登場して20年以上。デジタル社会におけるこのサービスのあり方が今、問われている。世界初の取り組みの影響を探る。（NNNバンコク支局 富永大介）■「何か欠けた気持ち」…オーストラリア在住の日本人は親の海外転勤で24年9月からオーストラリアで暮らす山内咲和さん（14）は、友達との連絡や情報共有に使っていたインスタグラムが25年1