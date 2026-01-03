FC東京は3日、浦和からFW長倉幹樹（26）を完全移籍で獲得したと発表した。期限付き移籍で途中加入した、昨季は公式戦14試合7得点2アシストと大活躍。シーズン終盤戦はケガで公式戦8試合を欠場したが、J1最終節の新潟戦で途中出場して復帰を果たしていた。長倉はクラブを通じて「FC東京に完全移籍で加入することになりました長倉幹樹です。あらためて、東京のために、チームの勝利のために全力で戦います。応援よろしくお願いし