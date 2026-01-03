フリーアナウンサーの松下由依（28）が3日までに自身のインスタグラムを更新。長崎旅行の浴衣ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「長崎雲仙みかどホテル家族旅」と題して投稿。「今年も元日に宿泊させていただきました〜ご飯も何もかも美味しかった！！！」と記した。さらに別の投稿では「幸せでした」と浴衣ショットを投稿した。ネットでは「浴衣よき！」「めちゃカワユス」「いつもとは一味違った感じも素