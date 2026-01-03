MBSテレビはあす4日、新年最初の『MBSマンスリーリポート』（前5：15※関西ローカル）を放送する。2026年1月は、阪神・淡路大震災31年。 特集「震災を語り継ぐこと」を届ける。【番組カット】阪神・淡路大震災当時のテレビ画面、報道記者たちの現在の姿も阪神・淡路大震災30年だった2025年は、さまざまな媒体で多くの報道がなされた。『MBSマンスリーリポート』では、3回にわたり、当時最前線で報道に携わった記者・アナウン