阪神のドラフト4位・早瀬朔投手（18＝神村学園）が3日、兵庫県丹波市の「丹波年輪の里」での自主トレを公開した。キャッチボールやランニングなど約1時間体を動かした。「地元でこうして体を動かせるっていうのはすごく嬉しいこと。いろいろな方々が自分のためにサポートしていただいてるので、感謝の気持ちでいっぱいです」昨年12月23日に帰省したという右腕。「『よかったね』っていう言葉もかけていただきました」とドラ