12月29日、東京・大井競馬場でおこなわれた「第71回東京大賞典」。7番人気のディクテオンが20年ぶりに地方所属馬の勝利を収め、GI初制覇を飾った。「同大会は年末におこなわれるダート競馬の最高峰レースです。JRAと地方競馬のトップホースが集結する“ダートの日本一決定戦”とも言われていて、今回で71回目を迎える伝統の一戦。格付けも最高位のG㈵で、まさに1年の競馬を締めくくる特別なレースですね」（競馬誌ライター