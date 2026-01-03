【モデルプレス＝2026/01/03】お笑いタレントの西川きよしの息子で、同じくお笑いタレントの西川忠志が1月2日、自身のInstagramを更新。兄妹の3ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】ベテラン芸人長男「貴重な1枚」元俳優弟＆妹との3ショット◆西川忠志、兄妹3ショット披露忠志は「久しぶりに兄弟妹が揃いました」とつづり、弟で元俳優の西川弘志と、妹でタレントの西川かの子との写真を投稿。笑顔で寄り添う3人の写真