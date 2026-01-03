●「ジュニアNISA」が実質的に復活へ2025年12月26日に閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」で注目点の一つになるのが、NISA（少額投資非課税制度）の拡充だ。今回の拡充では「こどもNISA」（仮称）という投資枠が追加される予定になっている。名称から予想できるように、かつて年少者向けの投資制度として導入されていた「ジュニアNISA」の実質的な復活となる。【こちらも】日経平均株価は、2026年に6万円を超えるのか新設