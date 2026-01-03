物語コーポレーション（3097、東証プライム市場）。食べ放題:焼肉キング（FC方式も併営）や和食・ラーメン店等を中部エリアで展開。「外食・娯楽サービス業界167社で、時価総額17位」（会社四季報）と、斯界の代表企業。【こちらも】田園調布の美しい街並みに、「渋沢栄一翁が深く絡んでいた」という話コロナ禍の2020年&21年6月期こそ「22.8％&15.7％の営業減益」を余儀なくされたが、以降はこんな推移。「14.4％増収