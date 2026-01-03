阪神のドラフト４位・早瀬朔投手＝神村学園＝が３日、兵庫・丹波市内の「丹波年輪の里」で自主トレを公開した。最速１５１キロ右腕はランニングやキャッチボールなど、約１時間のトレーニングで汗を流し、「地元で体を動かせるのはうれしいこと。色々な方が自分のためにサポートしてくださっている」と感謝の言葉を口にした。昨年夏以来の帰省となり、地元はお祝いムード一色。出かけた先で「よかったね！」と声をかけられる回