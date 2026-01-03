２０２６年は「うま年」。巨人には２００２年度生まれの飛躍を目指す「年男」が複数いる。投手ではドラフト１位の鷺宮製作所・竹丸和幸（０２年２月生まれ）、西舘勇陽（０２年３月生まれ）、宮原駿介（０２年９月生まれ）ら。野手では中山礼都（０２年４月生まれ）、荒巻悠（０２年１２月生まれ）、浦田俊輔（０２年８月生まれ）らがいる。昨年の成績は西舘が１５登板で２勝３敗、防御率４・２２。宮原が１４登板で防御率