ヤクルト・小川泰弘投手が３日、東京・八王子市の創価大で始動した。母校の球場で１年のスタートを切ることは恒例行事となっているが、「心機一転、新しい気持ちでまたここからスタートさせていただけたので、今年も粘り強く頑張りたい」と澄み切った冬の空の下、キャッチボール、ノックなどで汗を流した。今季で１４年目を迎え、５月１６日には３６歳の誕生日を迎える。「体は当然、変わってくると思いますし、そこへのアプ