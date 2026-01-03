◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月３日、美浦トレセン重賞初制覇を狙うアンゴラブラック（牝５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は、坂路を６３秒２―１５秒０からＷコースを軽く流して調整。馬体の張りは上々で、仕上がりの良さをうかがわせる。重賞初挑戦だった前走のアイルランドＴで２着といきなりめどをたてたが、尾関調教師は「追い切りの反動もないですし、前走からさらに良