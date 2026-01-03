永谷園は関東圏内で販売していた2026年10月が賞味期限の「おとなのふりかけ紅鮭」のふりかけ、約6300個を自主回収することを発表しました。回収する商品には小麦を使っている「辛子明太子」のふりかけが誤って入れられていましたが「紅鮭」のパッケージにはアレルギー表記がなく永谷園は小麦アレルギーがある人は食べないよう呼びかけています。（賞味期限下段右側に「20A」と表記あるもの）（問い合わせ先：0120ー919ー454※