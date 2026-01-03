小さな頃は、おっとりしていて甘えん坊だったそらくん。そんな癒し系のそらくんを家族に迎え、これから始まるだろう穏やかな日々を想像していた飼い主さんでしたが、成長後のそらくんのあまりの豹変っぷりが話題となりました。「ギャップが笑える」「元気が1番ですよ～お家が気に入ったんですね」と評判で、41万回以上再生されています。 【動画：『おっとり癒し系な赤ちゃん犬』を飼ったと思っていたら…予想を裏切る『ま