きょうも日本海側を中心に雪が続いていて、各地で今シーズン一番の積雪となっています。強烈な寒波の影響で、日本海側では断続的に雪が強まっています。【映像】雪が積もっている各地の様子午前中は関東甲信の山沿いや北陸で3時間に15センチ前後の強い雪を観測しました。北陸は平地でも平年を大幅に上回る量の雪が積もっていて、富山では29センチ、金沢では25センチの積雪を観測しています。午後も、北陸など東日本の日本海