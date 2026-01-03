◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・復路（2026年1月3日箱根・芦ノ湖〜東京・大手町＝5区間109・6キロ）往路首位で復路を発進した青学大がトップを譲らず、3年連続9度目の総合優勝を飾った。10時間37分34秒は大会新記録。史上初となる2度目の3連覇を飾り、王者が箱根の歴史を塗り替えた。山下りの6区を任された1年生・石川浩輝は、2位・早大とは18秒差をつけてスタートすると快調なペースで飛ばし、早大との差をさらに広げ