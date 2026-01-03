消防によりますと3日午前10時、福岡県朝倉市甘木で「家が燃えている」と、目撃した人から消防に通報がありました。消防車4台が出動して消火にあたり、通報から約4時間後に鎮火しましたが、2階建ての木造住宅1棟が焼け、焼け跡の寝室にあたる部分から性別の分からない1人の遺体が発見されました。警察によりますとこの家に1人で暮らす66歳の男性と連絡が取れていないということです。警察と消防は遺体の身元確認を進めるとともに、