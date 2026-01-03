正月休みのUターンラッシュがピークを迎え、3日午前からJR静岡駅ではふるさとや旅行先から戻る人で混雑しています。JR東海によりますと新幹線では3日がUターンラッシュのピークとなっていて上りでは終日多くの列車で指定席が満席となっています。午後1時台の静岡駅を発着する新幹線の自由席乗車率は上りのひかりが160％こだまが120％です。下りの列車の指定席ではまだ余裕があるということですが、4日も混