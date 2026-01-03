現場のアパートを調べる捜査員ら＝1日、水戸市水戸市のアパートで昨年12月31日夜、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、部屋が荒らされたり、携帯電話や財布が盗まれたりした形跡はないことが3日、茨城県警への取材で分かった。小松本さんが発見時、体の左側を下にして横向きで倒れていたことも判明。首に刺し傷のほか、腕に多数のあざなどがあった。玄関は無施錠で、県警は背後から刺された可能性について