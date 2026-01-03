埼玉県秩父市の三峯神社で２日夜から３日にかけ、雪の影響で近くの県道が通行止めになり、訪れた参拝客ら約１３０人が取り残され、境内の建物や駐車場で一夜を明かした。県道秩父多摩甲斐国立公園三峰線の一部区間約９キロが路面凍結のため、２日午後７時半から通行止めとなった。同県によると、３日午前８時時点で約２０台が立ち往生し、同日午後１時現在、通行止め解除の見通しは立っていない。同神社でも観光バスや乗用車な