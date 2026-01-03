「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）往路３区途中でコース上に犬が乱入するハプニングがあり、選手の走行に影響する場面も問題で、Ｘで注意喚起のポストをした国学院大の辻原輝（３年）が大会後、思いを語った。３区を走った同大学の野中恒亨（３年）が犬を跳び越える場面もあるなど選手の走行にも影響が出たこともあり「やっぱり犬ってすごい純粋な生き物で、僕ら人間とは違って悪意も何もなく、ああや