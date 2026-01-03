大腸がんの手術を終えて退院したことを公表しているタレントの歩りえこさんが、3日までに自身のInstagramを更新。年末年始に出掛けた際の後悔を綴りました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歩りえこ 大腸がん手術後にラーメンを食べて後悔「一杯のラーメンで秒で裏切られる」歩さんは年末年始は九州へを遠出していたことを明かすと「最大の敵は移動でもワンオペ子連れでもなくトイレ問題」「『食べなければ出ない』という独自