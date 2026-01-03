台所から漂う料理のおいしそうな香りーー思わず、ふらっと足が向いてひと口もらう。そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。今、Xでは、徒党を組んで“ひと口”を狙う2匹のチワワが注目を集めています。【写真】使命感がにじみ出る…「おこぼれ貰い隊」の圧「料理をしようとすると姿を表す、通称『おこぼれ貰い隊』」そんなコメントに添えられた写真には、黒と茶の被毛が目を引く小梅ちゃん（7歳・女の子）と、白にわずか