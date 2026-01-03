Image: NASA/JPL-Caltech 2025年4月1日の記事を編集して再掲載しています。2020年代後半の肝入りプロジェクトとして探査が進められている火星ですが、はたして人類は地球外生命体にいつ接触できるのでしょうか？2025年3月24日、PNAS（米国科学アカデミー紀要）に公開された論文で、大きな有機分子を火星で発見したことが報告されました。発見された有機分子は、かつて火星にいた生物の兆候だ