◆第105回全国高校ラグビー大会準々決勝東福岡21―17東海大相模（3日、花園ラグビー場）東福岡が2大会ぶりのベスト4に進出し、準決勝の相手は京都成章に決まった。両校は昨年3月の全国選抜大会でも準決勝で対戦、22―5で京都成章が完勝しており、東福岡にとっては雪辱戦となる。花園では過去4度対戦し、東福岡の3勝1敗。3度は準決勝で戦っており、?因縁?のカードになりつつある。東福岡の花園での京都成章戦回 &