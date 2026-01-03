県は3日、降雪により消雪用地下水の水位が基準値より低下したとして、上越地域に地盤沈下注意報を発令しました。必要最小限の散水や、降雪時以外は散水を止めるなど、節水を呼びかけています。2025年の年末から2026年の年始にかけて降雪が続いている上越地域。このため消雪パイプなどに使われる地下水の揚水量が増加していて、県は3日午前10時に上越市栄町と本城町に設置されていた観測井の地下水位が注意報発令の基準値を超えたと