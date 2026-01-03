ウエルシュ菌の顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）三重県は3日、津市内の放課後児童クラブを利用した児童や職員ら計21人が腹痛や下痢の症状を訴え、うち17人の便からウエルシュ菌が検出されたと発表した。津保健所は、昨年12月23日に昼食として注文した弁当が原因の食中毒と断定し、調理した市内の弁当屋を3日付で営業禁止処分とした。市によると、21人は7〜57歳の男女で大半が児童。入院した人はおらず、全員が回復した。