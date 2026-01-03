＜第102回箱根駅伝＞◇3日◇復路◇箱根−東京（5区間109・6キロ）歌舞伎俳優の片岡孝太郎（57）が3日、自身のブログを更新。母校でもある青山学院大の箱根駅伝3連覇を喜んだ。孝太郎は「母校、おめでとう御座います」と祝福。青山学院大が箱根駅伝で、3連覇を達成したニュース記事を紹介した。続けて「今日から新春松竹座歌舞伎公演の稽古へ」と報告した。孝太郎は18年1月3日にも自身のブログで「箱根駅伝青山学院大学おめでとう