◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制した青学大が復路でも快走し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。５区の山で首位争いを演じた早大の花田勝彦監督は「往路で勝ちきれないところで大きな差があった」とコメント。青学大の強さについては「原監督と会うと、会ったときに