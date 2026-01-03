ÅÐ»³²È¤ÎÌî¸ý·ò»á¤¬£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»³ÍÛÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½ÂÂÚ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤¢¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï½ÂÂÚ¤¬µ¯¤³¤ê¤¬¤Á¡£º£Ç¯¤â¤µ¤Ã¤½¤¯£²Æü¤«¤éÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç»³ÍÛÆ»¤ÎÂçÃÝ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤¬½ÂÂÚ¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÊó¤¬Ê£¿ô¤¢¤ê¡¢ÀãÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ìó£²£°¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤Ç¡¢Ìó£³£°£°£°Âæ¤¬´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìî¸ý»á¤Ï»³ÍÛÆ»¤Î½ÂÂÚ¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥äµ¬À©