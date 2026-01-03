◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）総合６位に終わった駒大は、当日変更で１０区に起用された佐藤圭汰（４年）が１時間７分３１秒で従来の記録（１時間７分５０秒＝中倉啓敦、２２年）を１９秒上回る区間新の走りで意地をみせた。駒大は３年ぶりの総合優勝を目指したが、往路７位とまさかの出遅れ。復路は６区