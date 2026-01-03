【モデルプレス＝2026/01/03】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショーの新シーズン「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた相塲星音が1月1日、自身のInstagramを更新。恋人・河村叶翔との2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」美男美女カップル「ビジュ最高」仲良しペアルックショット◆相塲星音、河村叶翔とのお揃いショット披露相塲は「お揃いのセットアップお気に入り