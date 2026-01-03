和のごちそうが続いたあとの食卓に、トマト缶でぱぱっと作れる簡単チリコンカーンはいかが？特別な材料は使わず、ウインナーと大豆、家にある野菜を炒めて煮るだけで、お腹もこころも大満足。トマトのほどよい酸味とコクがあとを引き、白いごはんにもパンにもよく合います。手早く作れて、気分も自然と切り替わる一品です。『簡単チリコンカーン』のレシピ材料（2人分）ウインナソーセージ……5本（約100g） 玉ねぎ……1/2個（約10