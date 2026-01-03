◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)青山学院大学が大会新記録で3年連続9度目の総合優勝を達成。原晋監督が9回宙を舞いました。往路ではキャプテンの黒田朝日選手が5区で先頭を3分以上の差がありましたが、大逆転で往路優勝。復路は8区で塩出翔太選手の区間新記録が飛び出すなど、一度も先頭を譲らず。青山学院大学史上2度目となる3連覇を飾りました。チームはこれで12年で9度目の総合優勝。原監督は優勝回数の