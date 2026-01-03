「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）王者青学大が１０時間３７分３４秒の大会新記録で史上初２度目の３連覇を果たした。これが９度目の優勝となった。往路新記録、復路新記録、総合新記録の完全優勝となった。“５強”の下馬評、１区１６位の出遅れもはね返しての圧勝。これで１２年間で９度の箱根制覇。名将原晋監督の手腕が光った大会となった。往路で５区に大エース、５区黒田朝日（４年）を置き、大