元世界2階級制覇王者・亀田和毅（34＝TMK）がYouTube「TMKBOXTV」に出演。2026年を現役最後の年に位置づけた。年末に更新した動画の中で「俺の中では35歳まではやるというのはあるんで。来年（2026年）いっぱいが最後かなというのは、俺の中ではありますね」と明言した。亀田家の“最終兵器”と言われた和毅も今年7月12日で35歳になる。昨年は5月にIBF世界フェザー級王者アンジェロ・レオ（米国）に挑戦して判定負け。