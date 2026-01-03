高知ユナイテッドSCは3日、国際基督教大GK村田侑大の加入を発表した。村田はクラブを通じ、「2026シーズンより、国際基督教大学から加入させていただくことになりました、村田侑大と申します。この度は、プロサッカー選手としてのキャリアを始められることを大変嬉しく思うと同時に、一度はプロの道を諦め、サッカーから離れた私にこのような機会をくださった高知ユナイテッドSCに、心から感謝申し上げます。これまでご指導賜