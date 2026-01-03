Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。『COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE』の舞台裏ショットとして、「#スノスト」のハッシュタグとともに、Snow ManとSixTONESメンバーの仲良しショットを公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。 【画像】豪華！Snow Man＆SixTONES“スノスト”ショット（全2枚）／佐久間大介＆宮田俊哉＆松島聡＆七五三掛龍也＆塚田僚一の集合ショット／佐久間大介＆中島健人