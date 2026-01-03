1位青山学院大のアンカーは折田選手（2年）。13.3km（以下kmは区間のkm数）地点の新八ツ山橋では、2位國學院大との差をさらに広げ（2分23秒差）首位を独走。3位中央大、4位早稲田大の差は鶴見中継所の時点では51秒差だったが、新八ツ山橋では11秒差に。さらに15km手前、中央大・吉中選手（4年）を早稲田大・瀬間選手（2年）が抜き、3位が入れ替わる。また、新八ツ山橋を越え駒澤大・佐藤選手（4年）が城西大・岩田選手（4年）を抜