戸塚中継所の時点では、4位早稲田大と5位順天堂大の差は8秒。9区序盤、早稲田大・小平選手（3年）を順天堂大・石岡選手（4年）が追い、4km（以下kmは区間のkm数）手前で並走。さらに6kmすぎ、順天堂大・石岡選手が抜け出し4位が入れ替わる。14.5km時点の横浜駅前では、1位青山学院大は2位國學院大と2分15秒差。戸塚中継所時点での1分44秒差をさらに広げる。4位争いは順天堂大、早稲田大が並走する形。その後横浜駅前を過ぎると、早