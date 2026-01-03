タレントの菊地亜美（35）が2日放送の日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ2026」に出演。「口から出まかせが幸運をもたらす」と占われた。健康運を占われ、「ノリで言ったことが形になる。周囲からも評価されるものの、自分を追い込み過ぎると体調不良になるので注意」と占われた。上沼恵美子から「亜美ちゃんは目標はあるの？こういう人になりたいとかさ」と聞かれ、菊地は「目標ですか…？ミキティ」と答えると、異様