お笑いトリオ、ぼる塾の田辺智加（42）が、2日放送のフジテレビ系「東京ひとりぼっち」（午後2時）に出演。おすすめのストレス解消法を話した。1人暮らし3年半の田辺は、ストレス解消法として「マツケンサンバ（2）を見て、歌って、踊る」と言った。「1人暮らしをしていると、たまに怖い映像が流れてくる。で、ひぇー怖い、ってなった時にどうしよう、って。ずっと脳内に怖いものがあるから」。そのため自宅で「マツケンサンバ2」