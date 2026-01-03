■第102回東京箱根間往復大学駅伝競走・復路（3日 神奈川・芦ノ湖~ 東京・大手町 5区間、109.6キロ）箱根駅伝の復路が行われ、青山学院大が史上初2度目の3連覇達成で沸く中、注目のシード権争いでは、往路17位の帝京大が逆転9位で獲得するなど、創価大（8位）、日本大（10位）がシード権を手にした。20年連続でシード権を獲得してきた東洋大は総合14位でのフィニッシュとなり、往路15位から逆転でのシード権獲得は叶わず。2006年か